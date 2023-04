Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Dienstagvormittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 95,23 EUR ab. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 95,17 EUR. Bei 95,74 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.261 Aktien.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 27,25 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,81 EUR am 10.01.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 19,32 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 129,63 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

