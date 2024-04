Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 152,80 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 152,80 USD ab. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 152,20 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.232.529 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 155,68 USD erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 102,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Mit einem Kursverlust von 32,83 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.310,00 USD umgesetzt, gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

