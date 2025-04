Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 150,03 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr um 0,5 Prozent auf 150,03 USD nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 148,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.752.330 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 38,01 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,22 USD am 10.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,87 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 96,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

