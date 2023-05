Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Um 11:54 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 105,94 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.575 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2022 auf bis zu 122,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,76 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,12 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.787,00 USD umgesetzt, gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,36 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

