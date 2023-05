Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag tiefer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 105,28 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 104,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.324.126 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 122,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,30 Prozent. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,33 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,75 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,36 USD je Aktie aus.

