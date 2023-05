Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:17 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 95,38 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 95,89 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 95,19 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 95,55 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.884 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 20,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 19,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.787,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 68.011,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,36 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

