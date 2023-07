Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 119,64 USD.

Die Aktie verlor um 22:59 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 119,64 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,82 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 119,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 14.467.850 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2023 auf bis zu 129,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 7,86 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 30,34 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,40 USD je Aktie.

