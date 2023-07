Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 119,64 USD.

Um 22:59 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 119,64 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 118,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 14.467.850 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,04 USD. Dieser Kurs wurde am 08.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 7,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 30,34 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,88 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,40 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen

OpenAI-Chef Altman launcht Krypto-Projekt in Deutschland

Zalando-Aktie fester: Zalando klagt gegen EU-Klassifizierung als "sehr große Online-Plattform" - Weniger strenge Regeln gefordert