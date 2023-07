Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 119,64 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 22:59 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 119,64 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 118,82 USD. Bei 119,24 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.467.850 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 129,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,86 Prozent. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,88 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen

OpenAI-Chef Altman launcht Krypto-Projekt in Deutschland

Zalando-Aktie fester: Zalando klagt gegen EU-Klassifizierung als "sehr große Online-Plattform" - Weniger strenge Regeln gefordert