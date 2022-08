Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 116,08 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 115,74 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,74 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 633 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,98 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 95,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 21,68 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 575,71 USD angegeben.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

