Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 129,35 USD.

Um 12:00 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 129,35 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 20.311 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,74 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 3,39 Prozent Luft nach oben. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 74.604,00 USD gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

