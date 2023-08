Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 129,24 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 129,24 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,51 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,33 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 6.214.420 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 74.604,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

