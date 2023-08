Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 117,72 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 117,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 118,30 EUR. Mit einem Wert von 118,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 13.045 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 121,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,94 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,20 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

