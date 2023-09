Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 135,45 USD abwärts.

Um 01:59 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 135,45 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 134,85 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,46 USD. Zuletzt wechselten 21.543.687 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 137,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Mit einem Zuwachs von 1,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 62,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

