Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag schwächer

04.10.23 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 132,29 USD nach.

Die Aktie verlor um 11:56 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 132,29 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.311 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 139,16 USD. Gewinne von 5,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,00 Prozent. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an. Am 25.07.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.604,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum. Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,68 USD fest.