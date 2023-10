Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 125,60 EUR abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 125,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 125,02 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 125,52 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4.734 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 130,40 EUR markierte der Titel am 18.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 3,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 57,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,68 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Generative KI-Modelle: Darum ist der Megatrend "Gig-Economy" für Investoren interessant

Meta-Aktie an der NASDAQ mit Minus: Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat

General Motors-Aktie: Robotaxi von GM-Tochter in Unfall verwickelt