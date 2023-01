Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 83,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 82,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,75 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.969 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,03 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,49 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

Alphabet-Aktie steigt: Google will gegen Millionenstrafe in Indien vorgehen