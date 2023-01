Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 82,55 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,10 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.369 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 38,91 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (81,03 EUR). Abschläge von 1,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,43 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.092,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 65.118,00 USD eingefahren.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 4,72 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

Alphabet-Aktie steigt: Google will gegen Millionenstrafe in Indien vorgehen