Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 82,68 EUR. Bei 82,18 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 747 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 69.092,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,72 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

Alphabet-Aktie steigt: Google will gegen Millionenstrafe in Indien vorgehen