Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 136,05 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 136,05 USD. Bisher wurden heute 18.288 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2023 erreicht. Gewinne von 4,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,57 USD.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Morgan Stanley-Analyst für 2024 bullish für Apple

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Alphabet-Aktie: Was Analysten von Alphabet erwarten