Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 137,02 USD. Bei 137,16 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,77 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.187.318 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 142,68 USD erreichte der Titel am 27.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 4,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 38,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 151,57 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 76.693,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.092,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

