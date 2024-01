Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Kurs von 124,78 EUR zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 124,78 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,00 EUR zu. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 124,32 EUR. Bei 124,70 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 3.247 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 7,15 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,81 EUR am 10.01.2023. Abschläge von 36,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 151,57 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 76.693,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.092,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 01.02.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

