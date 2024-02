Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 142,79 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 142,79 USD nach oben. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 61.253 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 88,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 61,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.048,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu