Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag tiefrot

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,8 Prozent bei 190,28 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 7,8 Prozent auf 190,28 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 188,55 USD. Bei 191,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.232.897 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,05 USD) erklomm das Papier am 04.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,81 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Abschläge von 31,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,519 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,14 USD.

Am 29.10.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 88,25 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 9,00 USD im Jahr 2025 aus.

