Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag tiefer

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 132,55 USD.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 132,55 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.592 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,78 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,02 Prozent hinzugewinnen. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 86.310,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,79 USD je Aktie belaufen.

