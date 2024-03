Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,1 Prozent auf 131,86 USD ab.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 131,86 USD abwärts. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 131,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,92 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 8.602.659 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2024 auf bis zu 153,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 89,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 32,18 Prozent wieder erreichen.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 156,13 USD.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

