Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 122,42 EUR abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 122,42 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,86 EUR aus. Bei 122,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.162 Stück gehandelt.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,50 EUR an. 16,40 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 31,73 Prozent wieder erreichen.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.048,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

