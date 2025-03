Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 170,42 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 170,42 USD ab. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 169,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.445.913 Stück.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 130,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 214,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Es stand ein EPS von 2,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 USD in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2025 aus.

