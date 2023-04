Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Mittwochmittag an

Um 12:02 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 104,95 USD zu. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.884 Aktien.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 142,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Abschläge von 25,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

