Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 104,47 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 104,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 105,80 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.995.557 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 142,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 25,35 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,63 USD.

Am 02.02.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

