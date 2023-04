Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Vormittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 95,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 95,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.398 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 26,82 Prozent wieder erreichen. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.048,00 USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Kurzbiografie der Google-Gründer Sergey Brin & Larry Page - Zwei Technerds schaffen einen Billionenkonzern

Studie: Blockchain-Trend trotz "Kryptowinter" nicht vorbei

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt