Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Freitagnachmittag an

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 152,23 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 152,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 152,32 USD. Bei 149,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1.508.744 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 155,68 USD erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 102,63 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,80 USD je Aktie belaufen.

