Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag freundlich

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 05.05.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 2.286,50 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 2.296,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.290,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.406 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Gewinne von 15,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.05.2021 (1.801,20 EUR). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 26,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3.335,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 22,95 Prozent gesteigert.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 133,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

