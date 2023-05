Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag freundlich

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:01 Uhr 0,5 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.462 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 122,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit Abgaben von 26,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,75 USD an.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68.011,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,36 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

