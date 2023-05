Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Rot

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 104,56 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 104,11 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,86 USD. Bisher wurden heute 4.236.296 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 14,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 25,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,36 USD fest.

