Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 94,97 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 94,96 EUR ein. Mit einem Wert von 95,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.375 Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 120,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,19 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,00 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68.011,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Googles KI-Pionier nimmt seinen Hut - So skeptisch ist er heute gegenüber Künstlicher Intelligenz

Microsoft-Aktie an der NASDAQ in Grün: Microsoft baut KI-Angebot weiter aus

US-Regierung will Tech-Unternehmen bei KI in die Pflicht nehmen