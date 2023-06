Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag mit Verlusten

Um 12:04 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 123,85 USD ab. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.465 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,43 USD. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.787,00 USD – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

