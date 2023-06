Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Um 16:07 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 126,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 126,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,95 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.893.472 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 126,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 34,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,40 USD je Aktie.

