Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 116,18 EUR abwärts. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 115,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.515 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 120,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 3,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,30 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

