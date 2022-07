Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Um 05.07.2022 16:22:00 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 2.082,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 2.065,00 EUR. Bei 2.093,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.116 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 22,94 Prozent wieder erreichen. Bei 1.906,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 9,26 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.221,43 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 26,29 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68.011,00 USD umgesetzt, gegenüber 55.314,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 110,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

