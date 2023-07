Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Einbußen

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 119,31 USD ab.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 129,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,15 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,88 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

