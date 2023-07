Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 121,40 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 119,23 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.070.263 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,04 USD) erklomm das Papier am 08.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,88 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

