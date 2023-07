Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 109,24 EUR abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 109,24 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,24 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,14 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.982 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 120,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 10,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 26,94 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Aktie Amazon investiert Millionenbetrag in KI-Schulung seiner Cloud-Kunden

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Offenbar Mängel bei Youtube-Transparenzangaben

Apple, Microsoft & Co.: US-Tech-Riesen dominieren Ranking wertvollster Börsenunternehmen