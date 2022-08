Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag höher

Um 04:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 115,22 EUR zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,98 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.566 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 14,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 20,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

