Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 197,48 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 197,84 USD. Mit einem Wert von 194,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.728.359 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,05 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 212,33 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

