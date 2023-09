Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag verlustreich

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 135,39 USD nach.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 135,39 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 19.333 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 62,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.604,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.685,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,66 USD je Aktie.

