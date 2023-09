Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag behauptet

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 125,72 EUR.

Mit einem Kurs von 125,72 EUR zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum verändert. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,08 EUR an. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,54 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 126,08 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.409 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,63 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 74.604,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.685,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,66 USD je Aktie aus.

