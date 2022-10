Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 101,26 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 101,26 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 484 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 6,25 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

