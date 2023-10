Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,0 Prozent auf 133,91 USD ab.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,0 Prozent auf 133,91 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 133,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.023.481 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 139,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2023). Mit einem Zuwachs von 3,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 37,76 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,68 USD im Jahr 2023 aus.

