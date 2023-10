Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 128,02 EUR.

Die Aktie verlor um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 128,02 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 128,00 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,48 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.564 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 130,40 EUR markierte der Titel am 18.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Abschläge von 37,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.604,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

